Yozgat'ta İki Dev Boğa Kurbanlık Olarak Satışa Çıktı

Yozgat'ta İki Dev Boğa Kurbanlık Olarak Satışa Çıktı
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Yozgat'ın Tayip köyünde besicilik yapan Kahriman çifti, 1050 kg 'Doğan' ve 1020 kg 'Yıldız' isimli boğaları Kurban Bayramı öncesi 275 bin liradan satışa sundu. Satışların bu yıl yavaş olduğunu belirten çift, bayrama doğru talebin artmasını bekliyor.

Yozgat'ta besicilik yapan Şener ve Nermin Kahriman çifti, 1050 kilogramlık "Doğan" ve 1020 kilogram ağırlığındaki "Yıldız" isimli boğalarını kurbanlık için 275'er bin liradan satışa çıkardı.

Merkeze bağlı Tayip köyünde 20 yıldır besicilikle uğraşan Kahriman çifti, Kurban Bayramı öncesi yetiştirdikleri büyükbaş hayvanları, bulundukları yerde satmaya çalışıyor.

Besici Şener Kahriman, AA muhabirine, hayvanlara çobanlarla birlikte baktıklarını, boğaları her gün yaklaşık 18 kilogram yemle beslediklerini söyledi.

Ahırlarında 150'ye yakın inekleri olduğunu belirten Kahriman, "Kurbanlık satışlarımız devam ediyor, şu ana kadar 5 hayvan sattık. Bu yıl satışlar biraz yavaş. Önceki yıllarda günde 10-15 telefon alıyorduk, şimdi biraz azaldı ama bayrama doğru artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Nermin Kahriman ise gelen müşterilin özellikle "Doğan" ve "Yıldız" ismini verdikleri boğalara ilgi gösterdiğini söyledi.

Satışa çıkardıkları 1 tonun üzerindeki 2 hayvan için 275'er bin lira talep ettiklerini bildiren Kahriman, müşterilerden dönüş beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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