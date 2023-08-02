Yozgat'ta Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçundan Hükümlü 2 Kişi Yakalandı

Yozgat'ta, 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'hırsızlık' suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan mahkemece verilen 5 yıl hapis cezası kesinleşen H.M.G'yi, Karatepe ve Çapanoğlu mahallelerindeki adreslerinde yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.