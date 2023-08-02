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Yozgat'ta Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçundan Hükümlü 2 Kişi Yakalandı

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Yozgat'ta, 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'hırsızlık' suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan mahkemece verilen 5 yıl hapis cezası kesinleşen H.M.G'yi, Karatepe ve Çapanoğlu mahallelerindeki adreslerinde yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta, "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan mahkemece verilen 5 yıl hapis cezası kesinleşen H.M.G'yi, Karatepe ve Çapanoğlu mahallelerindeki adreslerinde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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