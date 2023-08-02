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Yozgat'ta Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçundan Hüküm Giymiş Firari Hükümlüler Yakalandı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş olan B.K. ve H.M.G. isimli şahısları yakaladı. Firari hükümlüler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta hırsızlık ve uyuşturucu suçundan hüküm giymiş firari hükümlüler yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan B.K. ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan H.M.G isimli şahsa yönelik operasyon düzenledi.

İl merkezinde saklandıkları evlerinde yakalanan firari hükümlüler, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yozgat JASAT Güncel Haberler

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