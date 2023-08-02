Yozgat'ta Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçundan Hüküm Giymiş Firari Hükümlüler Yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş olan B.K. ve H.M.G. isimli şahısları yakaladı. Firari hükümlüler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.