Yozgat'ta hırsızlık suçundan hükümlü yakalandı
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Yozgat'ta, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Çekerek ilçesine bağlı Yukarı Karakaya köyünde saklandığı sırada jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.P'nin, Çekerek ilçesine bağlı Yukarı Karakaya köyünde saklandığını tespit etti.
Köye operasyon düzenleyen jandarma, İ.P'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel