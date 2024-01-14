Yozgat'ta hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan M.Ç'nin Sorgun ilçesinde olduğunu tespit etti. Operasyon sonucunda firari M.Ç, 7 yıl hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan M.Ç'nin Sorgun ilçesinde olduğunu bilgisini aldı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ç'yi yakaladı.
M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.