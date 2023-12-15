Yozgat'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan H.B'nin annesinin evine geldiği bilgisini aldı. Eve düzenlenen operasyon sonucunda 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan H.B'nin kent merkezindeki annesinin evine geldiği bilgisini aldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.