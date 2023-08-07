Yozgat'ta Hasat Döneminde Biçerdöver Kontrolleri

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hasat döneminin devam etmesiyle arazilerde biçerdöverler dane kaybına karşı kontrol ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın, çiftçinin ürününün zayi olmaması için denetimlere başladıklarını söyledi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hasat döneminin devam etmesiyle arazilerde biçerdöverler dane kaybına karşı kontrol ediliyor.

Akdağmadeni İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın, çiftçinin ürününün zayi olmaması için denetimlere başladıklarını söyledi. Hasat sırasındaki dikkatsizliklerin verim kaybına yol açtığının altını çizen Aydın, bunun önüne geçmek için kurumda görevli teknik personelden oluşan ekiplerin sahayı adım adım dolaştıklarını belirtti.

Biçerdöver operatörleri ve çiftçilerden duyarlı ve dikkatli olmalarını isteyen Aydın, "İlçemizde hasat mevsiminin yaklaşması ile hasat esnasında meydana gelen dane kayıplarını önlemek ve çiftçilerimizin mağdur olmamalarını sağlamak için biçerdöver kontrollerini yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Üreticilerimizden bu dönemdeki kayıpları en aza indirmek için hububatta hasat zamanına dikkat etmelerini istiyoruz. Hasat olgunluğuna gelmeyen üründe dane kayıpları ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu da binbir emekle yetiştirilen hububatın, çiftçiye kazanç olmak yerine tekrar tarlaya dökülmesi anlamına gelir" dedi.

Hasat esnasında dane kayıplarının önlenmesinde biçerdöver operatörlerine de büyük görevler düştüğünü söyleyen Aydın, "Biçim yüksekliği ve ayarları arazi yapısına uygun şekilde olmalıdır. Yüzde 2'nin altında olmak üzere en az ürün kaybıyla hasat edilmesini sağlayarak milli servet ziyanını engellemek için kontrollerimizi sezon boyunca sürdüreceğiz. Tüm üreticilerimize bol, bereketli ve kazasız bir sezon diliyoruz" diye konuştu. - YOZGAT