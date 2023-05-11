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Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Güncel Haberler

Yozgat'ta halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

Yozgat'ta halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre O.Ç. yönetimindeki 66 HO 1018 plakalı halk otobüsü, kent merkezi Dörtyol Kavşağı'nda Z.Y.'ye çarptı.

Yaralanan Z.Y, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halk otobüsü şoförü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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