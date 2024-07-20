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Yozgat'ta Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

A.A.D. (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Yozgat- Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde A.A. (28) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.A. (52) ve M.A'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Güncel

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