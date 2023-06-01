Yozgat'ta bir kargo şirketine ait hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta bir kargo şirketine ait hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay E-88 Karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Ç. yönetimindeki bir kargo şirketine ait 66 ACB 464 plakalı Dacia marka hafif ticari araç aynı istikamete seyir halindeki O.P.K. yönetimindeki 66 AAU 529 plakalı Dacia marka otomobile daha sonra da yamaca çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.