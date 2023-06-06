Yozgat'ta hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Yozgat'tan 300 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Yozgat Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara gitmek üzere otobüsle Ankara'ya hareket etti.

Hacı adayları Ankara'dan uçakla kutsal topraklara gidecek.

Uğurlama programına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve vatandaşlar katıldı.