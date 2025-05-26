Yozgat'ta 'Genç Fikirler Fabrikası' Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Yozgat'ta 'Genç Fikirler Fabrikası' Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen 'Genç Fikirler Fabrikası' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada toplam 108 başvuru arasından 7 proje ödül aldı. Vali Özkan, gençlerin fikirlerinin geleceğe önemli katkılar sunacağını belirtti.

Yozgat'ta "Genç Fikirler Fabrikası" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Valilik, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bozok Teknopark işbirliğiyle düzenlenen yarışmasının final programı, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, finale kalan projelerin prototiplerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Programda konuşan Özkan, gençlerin fikirlerinin yerelde Yozgat'a, genelde ise ülkeye önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Dünyaya farklı bakış açılarıyla yaklaşan gençlerin gelecekte yalnızca ülkeye değil, tüm insanlığa hizmet edeceğini belirten Özkan, "Nihayetinde dünya gelecekte onlara emanet olacak. Bizler için de bu fikirlerin, bu prototiplerin sahada uygulanabilir olması, sahada kullanılıyor olması, hem iktisada, hem sağlığa, hem tarıma, hem savunmaya hem de ülkemizin refahına hizmet etmesi tartışılmaz önceliğimizdir." diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise üniversitelerin yalnızca eğitim değil, aynı zamanda çözüm üreten ve vizyon sunan kurumlar olduğunu belirtti.

Yarışmada, üniversiteden katılan tüm projelere ek destek sağlayacaklarını kaydeden Yaşar, diğer genç girişimcilere de kaynak konusunda yardımcı olacaklarını aktardı.

Toplam 108 başvurunun yapıldığı yarışmada, projeler arasından 7'si dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

İlk 3'e giren projeler para ödülüyle desteklendi. Birinci olan projeye 70 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye ise 50 bin lira ödül verildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Erzincan tulum peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Anadolu lezzeti Avrupa'ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Sevcan hemşirenin öldürüldüğü olayın detayları! Her şey 25 saniyede olmuş

Sevcan'ın katledildiği olayda şok detaylar! Her şey 25 saniyede olmuş
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.