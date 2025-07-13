Yozgat'ta Flamingoların Koruma Altında Yaşadığı Gelingüllü Barajı

Yozgat'ta Flamingoların Koruma Altında Yaşadığı Gelingüllü Barajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı, flamingolar ve diğer kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaban hayatını korumak için baraj çevresinde düzenli devriye ve denetim yapıyor.

??????? Yozgat'ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'nı mesken tutan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından izleniyor.

Esenli köyü yakınlarında Kanak Çayı üzerinde 29 yıl önce yapılan Gelingüllü Barajı, ilkbaharla birlikte gelen flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yaban hayatının zarar görmemesi ve barajdaki kuş türlerinin doğal yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla jandarma ekipleri, baraj çevresi ve kırsalda yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Düzenli devriye görevlerini sürdüren ve dronla kaçak avcılara karşı denetim yapan ekipler, yaban hayvanlarının korunmasına yönelik köylerde bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyor.

Baraj çevresindeki Kodallı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki Yadigar Çalışkan da her yıl flamingoların bölgeye geldiğini belirterek, "Renkleri çok güzel, görsel olarak da hoş bir manzara oluşturuyorlar. Gelen ziyaretçiler de ilgiyle izliyor." dedi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Kartalkaya davasına evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB'den 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına yanıt

LGS'de 719 kişi full çekti, MEB açıklama yapmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.