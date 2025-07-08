Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

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Yozgat'ta, kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A'yı operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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