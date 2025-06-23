Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Yozgat'tın Yerköy ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel