Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, merkeze bağlı Tekkeyenicesi köyünde düzenlediği operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.