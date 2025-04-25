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Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı
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Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., Yozgat'ta yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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