Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı
Yozgat'ta, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 6 yıl hapis cezası olan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olan M.Ö'yü kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.