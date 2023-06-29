Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı
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Yozgat'ta, hakkında çeşitli suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten yaralama' ve 'hayvan hırsızlığı' suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin Yerköy ilçesine bağlı Derecik köyünde saklandığını tespit etti. Köye operasyon düzenleyen jandarma, A.Y'yi buğday tarlasında yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, hakkında çeşitli suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten yaralama" ve "hayvan hırsızlığı" suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin Yerköy ilçesine bağlı Derecik köyünde saklandığını tespit etti.
Köye operasyon düzenleyen jandarma, A.Y'yi buğday tarlasında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.