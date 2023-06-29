Üye Girişi
Haberler
Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Yozgat'ta, hakkında çeşitli suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten yaralama' ve 'hayvan hırsızlığı' suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin Yerköy ilçesine bağlı Derecik köyünde saklandığını tespit etti. Köye operasyon düzenleyen jandarma, A.Y'yi buğday tarlasında yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta, hakkında çeşitli suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten yaralama" ve "hayvan hırsızlığı" suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin Yerköy ilçesine bağlı Derecik köyünde saklandığını tespit etti.

Köye operasyon düzenleyen jandarma, A.Y'yi buğday tarlasında yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Jandarma Yozgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title