Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
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Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.'nin Aydıncık ilçesi Aktaş Yaylası bölgesinde bir yayla evinde saklandığını tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, B.B'yi yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel