Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yozgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Adam öldürme" suçundan 35 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası ile aranan D.Ç. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda yakalandı. D.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Ömer Ertuğrul - Güncel Yozgat Güncel Haberler

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