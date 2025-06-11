Yozgat'ta Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

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Yerköy ilçesinde 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü E.Ç, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç, ???????belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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