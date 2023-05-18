Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ile uyuşturucu madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin saklandığı yeri tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan F.G. ve A.T, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.