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Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ile uyuşturucu madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin saklandığı yeri tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan F.G. ve A.T, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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