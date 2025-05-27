Yozgat'ta FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Yozgat'ta FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
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Yozgat'ta 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü K.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yozgat'ta 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.O. ???????belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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