Yozgat'ta FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Yozgat'ta 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü K.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yozgat'ta 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.O. ???????belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel