Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yozgat-Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkiinde mazgalların tıkaması sonucu yolda su birikintisi meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise arızalandığı görüldü. Yozgat Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları temizledi. Yoldaki suyun tahliye edilmesiyle trafik akışı da normale döndü. Bazı vatandaşlar ise dondurma şemsiyesi ile yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel Yozgat su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.