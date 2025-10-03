Haberler

Yozgat'ta Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Dr. Mehmet Parlak, düzenli yürüyüşün sağlıklı yaşam için önemli olduğunu vurguladı ve halk sağlığına dikkat çekti.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

Otogar mevkisinde toplanan İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar, açtıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, düzenli yürüyüşün sağlıklı yaşam için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Parlak, yürüyüşün sağlığa olan katkılarına vurgu yaparak, "Halk sağlığına gönül verenler olarak her zaman, her fırsatta yürüyüş yapalım, yürüyelim, hareket edelim diyoruz. Bir Yozgatlı olarak da bizim klasik bir sloganımız var, 'Sağlığını önemsiyorsan bahane bulma, yürü' diyoruz." dedi.

Bu tür etkinliklerle sağlık yaşam için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Parlak, "Biz her fırsatta, her ortamda dikkati çekerek, bilgilendirerek, bilinçlendirerek insanlarda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu da bu tür faaliyetlerimizden bir tanesi. 10 bin adım diyoruz." ifadelerini kullandı

Yürüyüş, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
Süper Lig devinde derbi öncesi sürpriz

Süper Lig devinde derbi öncesi büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.