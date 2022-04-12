Yozgat'ta Dünya Turizm haftası fotoğraf yarışması düzenlenecek - Haberler

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Yozgat'ta Dünya Turizm haftası fotoğraf yarışması düzenlenecek

Bültenler - Güncel
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Yozgat'ta Dünya Turizm haftası fotoğraf yarışması düzenlenecek

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 15-21 Nisan Dünya Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında fotoğraf yarışması düzenleniyor.

YOZGAT (Bültenler) - Yozgat turizmi ve Yozgat kültürüne dikkat çekmek için düzenlenen yarışmada, yarışmacılar 2 gün, 2 gece otel konaklaması ile ödüllendirilecek. Katılım online yapılacak olan yarışmaya başvurular, 18 Nisan 2022 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Jüri üyeleri tarafından değerlendirecek olan fotoğraflar, sosyal medyadan ilan edilecek.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada; "Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması,halkın turizm hususunda bilinçlendirilmesi amaçlı dünyada 15 - 22 Nisan tarihleri arasında bir hafta süresince turizm haftası olarak kutlanmaktadır. Bu kutlama etkinlikleri kapsamında tüm halkımız arasında İlimizin tarihi ve turistik mekanlarını bilinirliğini artırmak ve turizme dikkat çekmek amaçlı fotoğraf yarışması düzenlemek istedik. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Turizm, Yozgat, Nisan, Otel, Güncel, Haberler

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