Yozgat'ta Düğün Davuluyla Hayat Kaybı: 31 Yaşındaki Adam Vuruldu

Yozgat'ta bir düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 31 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, gelinin babası ve kardeşi gözaltına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Erkekli köyünde bir düğünde havaya silahla ateş edilmesi sonucu vücuduna mermi isabet eden F.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulansla Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen F.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gelinin babası ve kardeşi gözaltına alındı.