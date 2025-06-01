Yozgat'ta Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Yozgat'ta Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi
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Yozgat'ta etkili olan dolu yağışı, Lök köyünde mercimek ve nohut gibi ekili alanlarda hasara yol açtı. Çiftçiler, ürünlerinde dolu nedeniyle zarar oluştuğunu belirtiyor.

Yozgat'ta etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara neden oldu.

Kent merkeze bağlı Lök köyünde sağanak sonrası etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Köy genelinde mercimek, nohut ve diğer ekili alanlarda zarar oluştu.

Yağışın ardından tarlalarını kontrol eden çiftçiler, dolu nedeniyle ekili ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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