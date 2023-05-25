Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası tarım alanları hasar gördü. Merkeze bağlı Lök ve Büyükincirli köyleri, fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ile beyaza büründü. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu sonrası, ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.

Yozgat'ta dolu yağışı ekili alana zarar verdi

YOZGAT - Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası tarım alanları hasar gördü.

Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Lök ve Büyükincirli köyleri, fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ile beyaza büründü. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu sonrası, ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.

Lök köyü sakinlerinden Abdullah Güler, "Köyümüze 15-20 dakika boyunca dolu yağdı. Nohut, arpa ve ayçiçeğine büyük hasar verdi. Çiftçinin bir hayli zararı var. Dolu çok şiddetliydi, meyve ağaçlarına da zarar verdi." dedi.

Lök köyünden Atilla Ertuğrul ise, "Dolu çok fena yağdı 15 dakika boyunca. Birçok ekili alanlarımıza zarar verdi. Şu anda buğday, nohut, mercimek tarlaları büyük hasar gördü. Ayrıca bahçelerimiz de zarar gördü." şeklinde konuştu.