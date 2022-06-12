Yozgat'ta dolu yağışı - Haberler

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Yozgat'ta dolu yağışı

İhlas Haber Ajansı - Muammer Yıldız - Güncel
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Yozgat'ta dolu yağışı Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası Muşali Kalesi köyü beyaza büründü.

Yozgat'ta dolu yağışı

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası Muşali Kalesi köyü beyaza büründü.

Yozgat'ta aralıklarla etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Akdağmadeni ilçesi Muşali Kalesi köyü dolu yağışından etkilendi. Dolu sonrası beyaza bürünen köy, kış manzarasını aratmadı. Dolu yağışının hayatı olumsuz etkilediği köyde ekili alanlar da doludan zarar gördü.

Yaklaşık yarım saat boyunca dolu yağdığını söyleyen Muşali Kalesi köyü sakinlerinden Kenan Önal, "Dolu yağışı sonrası sebzeler, meyveler hep zarar gördü. Sanki kar yağmış gibi oldu. Belirli bölgelere yağmış belirli bölgelere yağmamış. Kış günü bile böyle görüntü yoktu" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Muammer Yıldız - Güncel

Akdağmadeni Yozgat Güncel Haberler

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