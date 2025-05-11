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Yozgat'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, özellikle kent merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Dolu nedeniyle araçlar beyaz örtüyle kaplandı, esnaf biriken dolu tanelerini temizlemek zorunda kaldı.

Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yerini sağanak yağışa bıraktı.

Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu.

Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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