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Yozgat'ta Dolu Ekili Alanlarda Hasara Yol Açtı

Yozgat'ta Dolu Ekili Alanlarda Hasara Yol Açtı

Güncel Haberler

Yozgat'ta etkili olan dolu, ekili alanlarda hasara yol açtı. Kent merkezine bağlı Lök köyünde yağan dolu; arpa, nohut ve mercimek ekili alanlar ile bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yozgat'ta etkili olan dolu, ekili alanlarda hasara yol açtı.

Kent merkezine bağlı Lök köyünde yağan dolu; arpa, nohut ve mercimek ekili alanlar ile bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Köy sakinlerinden Abdullah Güler, gazetecilere dolu ve yağmurun yaklaşık 15-20 dakika yağdığını söyledi.

Dolunun ekili alanlara hasar verdiğini belirten Güler, "Dolu; arpa, nohut, mercimek, ayçiçeği ve diğer ürünler ile meyve ağaçlarına zarar verdi." dedi.

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Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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