Yozgat'ta Dolu Ekili Alanlarda Hasara Yol Açtı

Yozgat'ta etkili olan dolu, ekili alanlarda hasara yol açtı. Kent merkezine bağlı Lök köyünde yağan dolu; arpa, nohut ve mercimek ekili alanlar ile bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yozgat'ta etkili olan dolu, ekili alanlarda hasara yol açtı.

Kent merkezine bağlı Lök köyünde yağan dolu; arpa, nohut ve mercimek ekili alanlar ile bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Köy sakinlerinden Abdullah Güler, gazetecilere dolu ve yağmurun yaklaşık 15-20 dakika yağdığını söyledi.

Dolunun ekili alanlara hasar verdiğini belirten Güler, "Dolu; arpa, nohut, mercimek, ayçiçeği ve diğer ürünler ile meyve ağaçlarına zarar verdi." dedi.