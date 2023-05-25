Yozgat'ta Dolu Ekili Alanlarda Hasara Yol Açtı
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Yozgat'ta etkili olan dolu, ekili alanlarda hasara yol açtı. Kent merkezine bağlı Lök köyünde yağan dolu; arpa, nohut ve mercimek ekili alanlar ile bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.
Yozgat'ta etkili olan dolu, ekili alanlarda hasara yol açtı.
Kent merkezine bağlı Lök köyünde yağan dolu; arpa, nohut ve mercimek ekili alanlar ile bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.
Köy sakinlerinden Abdullah Güler, gazetecilere dolu ve yağmurun yaklaşık 15-20 dakika yağdığını söyledi.
Dolunun ekili alanlara hasar verdiğini belirten Güler, "Dolu; arpa, nohut, mercimek, ayçiçeği ve diğer ürünler ile meyve ağaçlarına zarar verdi." dedi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel