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Yozgat'ta Dolandırıcılıktan Firari Cezaeviyle Buluştu

Yozgat'ta Dolandırıcılıktan Firari Cezaeviyle Buluştu
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Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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