Yozgat'ta Dolandırıcılıktan Firari Cezaeviyle Buluştu
Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel