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Yozgat'ta Dolandırıcılık ve Kültürel Suçlardan Aranan İki Zanlı Yakalandı

Yozgat'ta Dolandırıcılık ve Kültürel Suçlardan Aranan İki Zanlı Yakalandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık ve kültürel suçlardan aranan iki zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kent genelinde aranan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan M.A. ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan M.G. yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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