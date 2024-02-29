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Yozgat'ta Dinlenme Tesisi Yangında Hasar Gördü

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan dinlenme tesisi, çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. İtfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yozgat'ta 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisi, çıkan yangında büyük çapta hasar gördü.

Sorgun ilçesinde, E-88 kara yolu Dişli köyü mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Yozgat ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu dinlenme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Yozgat Yaşam Güncel Haberler

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