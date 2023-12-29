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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

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Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda örgütsel materyal ele geçirildi.

YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskında örgütsel materyal ele geçirildi, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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