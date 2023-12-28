Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 5 Iraklı Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 5 Iraklı şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yozgat Irak Tutuklama Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title