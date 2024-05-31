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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Iraklı Şüpheli Tutuklandı

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Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 Iraklı şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu adreslere baskın yapıldı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde DEAŞ şüphelilerinin bulunduğu iki adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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