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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

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Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele çalışması kapsamında DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, Irak uyruklu şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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