Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı
Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele çalışması kapsamında DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, Irak uyruklu şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.