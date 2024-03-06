Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele çalışması kapsamında DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, Irak uyruklu şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.