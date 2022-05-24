YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU, 10 GÖZALTI - Haberler

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YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU, 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yürütülen soruşturma kapsamında, kentte yaşayan ve DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olan kişiler tespit edildi. Yozgat merkez ve Sorgun ilçelerinde belirlenen 10 adrese Özel Harekat Şubesi'nden polislerin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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