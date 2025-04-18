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Yozgat'ta DEAŞ'a Yönelik Operasyonda Yabancı Zanlı Gözaltına Alındı

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Yozgat'ta terörle mücadele ekipleri, DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, kent merkezinde düzenlendi.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde örgüt mensubunun bulunduğu belirlenen eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu zanlı yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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