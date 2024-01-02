Yozgat'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
B.D.Ç. idaresindeki 34 FIC 377 plakalı hafif ticari araç, kent merkezi E-88 kara yolu alt geçidinde, S.D'nin kullandı Yozgat Belediyesine ait 66 DV 592 plakalı çöp toplama aracına çarptı.
Kazada yaralanan ve araçta sıkışan B.D.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.