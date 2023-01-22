Yozgat'ta çinko fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çinko fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çinko fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Sekili köyü mevkisinde bulunan çinko fabrikasının yakıt tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın ham madde deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Yerköy Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel