Yozgat'ta cinayet Güncel Haberler Yozgat'ta bir kişi kamyonette silahla öldürülmüş halde bulundu. Yozgat'ta bir kişi kamyonette silahla öldürülmüş halde bulundu. Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı belde mezarlığı yanında kamyonet içinde ceset görenler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden ekipler, cesedin aynı beldede ikamet eden 36 yaşındaki H.K.'ye ait olduğunu belirledi. Silahla öldürüldüğü tespit edilen H.K. cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemenin ardından adli tabiplik morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda cinayet şüphelisi olarak O.K. (44) gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabancaya el koyuldu. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul Boğazlıyan Yozgat Güncel Haberler

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