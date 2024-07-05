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Yozgat'ta çıkan yangında 1000 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 1000 dönüm alan zarar gördü. Yangın, kısa sürede diğer tarlalara da sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yapıyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 1000 dönüm alan zarar gördü.

Karayakup beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede diğer buğday tarlalarına da sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sarıyaka, Doğankent ve Karayakup belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve çiftçilerin traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1000 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Sarıkaya İtfaiye Yozgat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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