Yozgat'ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Yozgat'ın Divanlı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, hızlı müdahale ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ve TOMA'nın da desteğiyle yangın söndürüldü.
Yozgat'ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü.
Divanlı Mahallesi, Kuşçu Öreni mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makineleri sevk edildi
Yapılan müdahaleler sonucunda anız yangını ormana sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor.