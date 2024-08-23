Yozgat'ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Divanlı Mahallesi, Kuşçu Öreni mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makineleri sevk edildi

Yapılan müdahaleler sonucunda anız yangını ormana sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor.