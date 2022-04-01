"Çiğdem Şenliği" düzenlendi

Yozgat Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması amacıyla Çiğdem Şenliği düzenledi.

Şenlikte, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Merkez Ortaokulu öğrencileri bir çalıya dizilmiş çiğdemleri gezdirerek söyledikleri maniler eşliğinde ev ve iş yerlerinden tereyağı ve bulgur topladı.

Toplanan malzemelerle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ocakta çiğdem pilavı pişirildi.

Şenlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, salgından dolayı şenliğin birkaç yıldır yapılmadığını söyledi.

Polat, ramazan öncesi bereketli bir günde şenlik yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Bugün görüyoruz ki insanımız da toprağımız da çiğdemin bereketini özlemiş. Bu şenliği hayata geçiren belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimin ramazanını tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz daim kılsın." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de milletleri devlet yapan değerlerden birisinin de kültür olduğunu belirtti.

Başer, "Bizler geleceğin Türkiye'sini inşa ederken sadece maddi değerlerimizi değil, kültürel ve milli değerlerimizi, adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki nesillerimize aktardığımız zaman güçlü Türkiye'yi inşa etmiş oluruz. Çiğdem şenliğinin yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatma ve yeni nesillere aktarma şenliği düzenlediklerini ifade etti.

Katılımcılardan 70 yaşındaki Rasim Demirkapak da "Çocukken biz de çiğdem toplar ve gezdirirdik. Komşulara verirdik, onlar da pilav pişirir, yerdik, çok mutlu olurduk." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara pilav ikram edildi.