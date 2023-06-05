Yozgat'ta Çevre Günü Etkinliği: Çamlık Milli Parkı'nda Temizlik Çalışması Yapıldı

Yozgat'ta Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çamlık Milli Parkı'nda temizlik etkinliği düzenlendi. Dernek üyeleri, gönüllüler, öğretmenler ve öğrenciler, Çamlık Cevdet Dündar Göleti çevresinde temizlik çalışması yaptı. Etkinliğe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer ve belediye personeli de katıldı.

Yozgat'ta Yaşanabilir Çevre Derneğince 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çamlık Milli Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Yaşanabilir Çevre Derneği üyeleri, gönüllüler, öğretmenler ve öğrenciler, Çamlık Cevdet Dündar Göleti çevresinde temizlik çalışması yaptı. Daha sonra öğrenciler çevre temizliğine dikkati çekmek için bez çanta boyadı.

Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamak amacıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerle çamlıkta temizlik çalışması yaptıklarını belirten Fidan, "Doğa yürüyüşü yaptık. Öğrencilerimizle sıfır atığın yaygınlaştırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için bez çanta boyama çalışması yaptık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel de yere atılan plastikler ve diğer çöplerin toprağı kirlettiğini, toprağın fiziksel, kimyasal özelliklerini değiştirdiğini belirterek, "Kimse çevresini kirletmesin, atıklarını kendileri toplasın. Hiçbir çocuk başkasının çöplerini toplamak zorunda kalmasın." diye konuştu.

Temizlik çalışması yapan öğrencilerden Eslem Demir ise çamlıkta çöp toplayıp, çevre temizliği yaptıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer ve belediye personeli de katıldı.