Yozgat'ta "Bozkırın Mucitleri" yarışması düzenlenecek

Yozgat'ta gençlerin teknoloji ve üretim alanındaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla "Bozkırın Mucitleri" proje yarışması düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında gerçekleştirilecek yarışmanın tanıtım toplantısı Bozok Evi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, birlikte iş yapabilme becerisinin günümüzde önemli olduğunu belirterek, gençleri yarışmaya katılamaya davet etti.

Öğrencilerin üretken bireyler olarak yetişmesini istediklerini belirten Altınkaynak, "Biz öğrencilerimizin icat çıkarmalarını istiyoruz. Bozkırın Mucitleri yarışmasında da icat ortaya koyan gençleri görmek istiyoruz." dedi.

Toplantıda, Ahde Vefa İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Arslan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ve AFAD İl Müdür Vekili Yunus Alıç da konuşma yaptı.

Projenin kazananları 17 Haziran'da belirlenecek.

Kaynak: AA / Sait Çelik
